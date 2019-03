Laura Linney rejoint Viggo Mortensen dans le drame "Falling"

L'actrice de "The Truman Show" participera au premier film réalisé par Viggo Mortensen ("Green Book : Sur les routes du sud"), a révélé la presse américaine. "Falling" est actuellement en tournage entre Los Angeles et le Canada.

Pour sa première réalisation, Viggo Mortensen a fait appel à Laura Linney, actrice connue pour ses rôles dans "The Truman Show", "Mystic River" ou "Love Actually" et les séries "Ozark" et "The Big C". Hannah Gross ("Mindhunter") et Terry Chen ("Jessica Jones") ont également rejoint l'aventure de ce drame.

Avec "Falling", l'acteur nommé aux Oscars 2019 racontera l'histoire entre un fils et son père d'après un scénario écrit par ses soins. En plus de ses rôles de réalisateur, scénariste et producteur, Viggo Mortensen tiendra l'un des deux rôles principaux de ce drame. L'Américain entrera dans la peau de John Petersen, un homme vivant avec son compagnon Eric et leur fille adoptive dans le sud de la Californie. Leur vie change lorsque le père de John, Willis, vient s'installer chez eux le temps de trouver un logement pour sa retraite. Cet ancien fermier aux moeurs différentes, plus traditionnelles, va devoir composer avec son fils malgré leurs principes.

De son côté, Laura Linney jouera le rôle de sa soeur tandis que Terry Chen incarnera Eric, le compagnon du personnage joué par Viggo Mortensen. Hannah Gross sera quant à elle la mère. On retrouvera Lance Henriksen ("Blacklist") dans le rôle du grand-père qui vient s'installer avec sa famille alors qu'il subit des pertes de mémoire.

Le tournage est en cours à Toronto au Canada, et devrait également se dérouler à Los Angeles, aux Etats-Unis.

Laura Linney incarne depuis 2017 le rôle de Wendy Byrde, la femme de Marty, le personnage principal dans la série "Ozark" sur Netflix. Elle retrouvera son personnage culte de Mary Ann dans la série mythique "Les Chroniques de San Francisco" dans le revival qui devrait être disponible sur Netflix dans le courant de l'année.