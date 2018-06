Lancement officiel du projet Ecran des Possibles à Namur

Le projet Ecran des Possibles a été officiellement lancé mardi soir dans le centre CREAGORA de Namur. Il s'agit d'un concept unique afin de promouvoir les innovations sociales via des séances de cinéma "clé sur porte", suivies de débats, d'échanges et de rencontres avec des acteurs locaux en mouvement.

Soutenu par le ministre wallon de la Transition écologique, le projet a été mis en oeuvre par trois ASBL : Ecoscénique, Goodplanet Belgium et PointCulture.

Pour cette première dans le Namurois, c'est le film 'Demain Genève' qui a été projeté. Ce documentaire montre qu'il existe à Genève des solutions simples et concrètes pour faire face aux défis environnementaux, économiques et sociaux d'aujourd'hui. Il avait pour but d'ouvrir un débat sur de telles initiatives en Wallonie.

À l'avenir, l'Ecran des Possibles proposera aux institutions publiques, associations, écoles ou encore entreprises d'organiser la projection d'un film issu d'un catalogue, qui sera bientôt accessible directement sur internet. Toutes les démarches à suivre pour une telle organisation seront également disponibles en ligne d'ici peu.