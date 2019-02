Lady Gaga peut-elle remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour "A Star is Born" ?

C'est en 2009 que l'album culte de Lady Gaga, "The Fame Monster" est sorti, donnant naissance à l'un des plus grands phénomènes musicaux des années 2010. Dix ans plus tard, la musicienne est nommée aux Oscars pour son rôle dans le remake du cultissime "A Star Is Born". Rôle qui lui permet d'entrer en lice pour l'édition 2019 des Oscars dans la catégorie de la meilleure actrice.

Et si Lady Gaga remportait la précieuse statuette récompensant la meilleure actrice dans un premier rôle ? La chose peut paraître ardue au vu du calibre des concurrentes comme Glenn Close ou encore Yalitza Aparicio, remarquée grâce à son rôle dans "Roma" d'Alfonso Cuarón. Le passé nous a toutefois montré que Stefani Germanotta peut rêver de succéder à Frances McDormand, auréolée l'année dernière pour son rôle dans "Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance".

Mais des candidates talentueuses ont aussi échoué, à l'image de Queen Latifah pour son rôle dans "Chicago" en 2003, Diana Ross pour son interprétation de Billie Holiday dans "Lady Sings the Blues" en 1973, sans oublier la malheureuse Bette Midler nommée à deux reprises pour "The Rose" en 1980 et "For the Boys" en 1992.

Pas d'oscar pour Judy Garland

Quid des trois autres actrices ayant incarné le célèbre premier rôle féminin de "A Star Is Born" ? Si Janet Gaynor a reçu son premier Oscar en 1929, elle ne le recevra pas en 1938 pour "Une étoile est née" de William A. Wellman (le tout premier). Judy Garland, (oscarisée pour son rôle dans le "Magicien d'Oz") reviendra elle aussi bredouille de la cérémonie en 1955, alors qu'elle était nommée pour son rôle dans la nouvelle version de George Cukor. Même déconvenue pour la légendaire Barbra Streisand, qui ne sera même pas nommée dans la fameuse catégorie, pour la version de Frank Pierson en 1977.