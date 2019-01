Lady Gaga, Glenn Close et "Roma" sacrés à la Cérémonie des Critics' Choice Awards 2019

Après les Golden Globes dimanche dernier, c'était au tour des Critics' Choice Awards de révéler leur palmarès avant les Oscars qui auront lieu le 25 février prochain. Si "La Favorite" était le film le plus nommé, c'est finalement "Roma" qui s'est imposé avec quatre trophées.

La 24e édition des Critics' Choice Awards ont eu lieu ce dimanche à Santa Monica. La cérémonie, présentée par Taye Diggs et diffusée sur The CW, donne une tendance fiable avant les Oscars.

"Roma" a été le grand vainqueur de la soirée obtenant les prix du meilleur film, meilleur film étranger, meilleur réalisateur et meilleure photographie pour Alfonso Cuaron.

"La Favorite", grand favori avec 14 citations, a déçu, repartant avec deux statuettes, meilleure actrice dans une comédie pour Olivia Colman et meilleure distribution.

Le trophée de la meilleure actrice dans un drame a été décerné à deux gagnantes, Lady Gaga ("A Star is born") et Glenn Close ("The Wife"), ex aequo.

Côté télévision, "The Americans" (FX) et "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon) ont dominé les débats avec trois prix chacun.

Découvrez la liste complète des gagnants sur le site officiel.

Lors de sa remise de prix, Lady Gaga a dédié son prix aux personnes souffrant d'alcoolisme. Découvrez son discours :