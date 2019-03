La suite des "Petits mouchoirs" de Guillaume Canet se dévoile dans un premier teaser

A deux mois de sa sortie en salles, "Nous finirons ensemble", la suite de la comédie dramatique "Les Petits mouchoirs", toujours signée Guillaume Canet, offre un premier aperçu. De retour au Cap Ferret, les acteurs et actrices cultes du premier opus ont répondu présents à l'image de François Cluzet, Marion Cotillard ou encore Gilles Lellouche. Des années après la mort de leurs amis, la bande n'est pas sortie indemne de cette tragédie.

Il aura fallu attendre huit ans pour retrouver les personnages si attachants et perturbés de la comédie "Les Petits Mouchoirs". Avec "Nous finirons ensemble", Guillaume Canet signe la suite de sa comédie dramatique qui réunissait déjà la crème du cinéma français. Marion Cotillard, François Cluzet, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte ou encore Benoît Magimel retrouveront leurs personnages respectifs.

Si l'attente a été longue, les premières images dévoilées dans le premier teaser promettent déjà une suite à la hauteur du succès de 2010. "Qu'est-ce que vous foutez là", demande François Cluzet alias Max à ses amis de retour dans sa maison du Cap Ferret. Des années après, la bande d'amis se retrouve après la mort de Ludo pour l'anniversaire surprise de Max. "Sans en dévoiler plus, on comprendra dès le début du film que la bande a éclaté, chacun s'est éloigné", avait confié Alain Attal, producteur pour Trésor Films, au site du Film Français en mars 2018. Dans une succession de scènes, les spectateurs retrouvent les personnages hauts en couleur de Marie, Eric, Antoine, Vincent et Véronique aux côtés de Max. De nouvelles recrues complètent la distribution à l'image de José Garcia et de Clémentine Baer dont les détails concernant leurs personnages n'ont pas encore été révélés.

Sorti en 2010, "Les Petits mouchoirs" avait attiré plus de 5,4 millions de spectateurs, signant ainsi la deuxième meilleure performance de l'année 2010 au box-office français, derrière "Harry Potter et les reliques de la mort - partie 1".