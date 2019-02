La suite de "Un prince à New York", avec Eddie Murphy, sortira en 2020

Il aura fallu attendre pas moins de trente ans pour voir le retour du prince Akeem à New York. Annoncé il y a presque deux ans, le projet se concrétise. Eddie Murphy sera de retour dans la peau du personnage culte pour retrouver son fils caché dans la jungle new yorkaise.

Encore sans titre, cette suite tant attendue sera écrite par le créateur de la série "Black-ish". D'après les informations rapportées par la presse américaine, l'intrigue suivra de nouveau le prince Akeem qui découvre sa paternité. Il reviendra alors sur le sol américain pour faire la rencontre de ce fils perdu de vue, et possible héritier au trône de Zamunda.

Eddie Murphy devrait retrouver le réalisateur Craig Brewer, réalisateur de "Footlose" qui vient de diriger la star américaine dans le film "Dolemite Is My Name" destiné à Netflix. Le comédien sera également producteur du film. Quant aux scénaristes du premier opus, David Sheffield et Barry W. Blaustein, les deux hommes ont également été impliqués dans l'écriture du scénario. Habitués à travailler avec Eddie Murphy, ils ont collaboré pour "Le professeur Foldingue" en 1996 ainsi que sur "La famille Foldingue" en 2000.

Discret depuis plusieurs années au cinéma, Eddie Murphy mise sur ses succès d'antan pour revenir sur le devant de la scène. Ainsi, outre le retour du prince Akeem dans le second opus de "Un prince à New York", l'acteur américain devrait reprendre prochainement son rôle d'Axel Foley dans le quatrième volet du "Flic de Beverly Hills" comme l'a annoncé la presse outre-Atlantique.