La suite de "À tous les garçons que j'ai aimés" en discussions chez Netflix

La comédie dramatique et romantique de Netflix, "À tous les garçons que j'ai aimés" pourrait bien revenir sur la plateforme de streaming, a avancé la presse américaine. Selon une source chez Netflix, une suite serait en discussions dans les couloirs du géant américain. Une information plus que probable puisque le roman, sur lequel est basé le film, est suivi de deux autres tomes qui composent la trilogie "Les amours de Lara Jean", écrite par Jenny Han.

"Le suite n'est pas confirmée, nous sommes encore en discussions", a déclaré un représentant de Netflix à Variety. Pourtant, la réalisatrice elle-même, Susan Johnson, avait confirmé ces rumeurs par une publication sur son compte Instagram : "Bon, la mèche a été vendue ! Merci pour votre soutien, à tous !!! C'est grâce à vous", avait-elle déclaré avant de supprimer le message.

Sorti en août 2018, le film est inspiré de la série littéraire écrite par l'auteure Jenny Han, "Les amours de Lara Jean" qui compte trois romans, "À tous les garçons que j'ai aimés" paru en 2014, "P.S Je t'aime toujours" paru en 2015 et "Always and forever Lara Jean" paru en 2017. Dans le premier opus, l'histoire suit la vie de la jeune lycéenne Lara Jean, une Américaine d'origine coréenne qui voit sa vie bouleversée lorsque ses lettres intimes destinées à ses anciens amoureux sont mystérieusement dévoilées au grand jour.

Netflix avait acquis les droits du film, produit par la société de Will Smith, Overbrook Entertainment, en mars 2018 avant de diffuser le film sur sa plateforme en août qui a directement connu un énorme succès. Le long-métrage a permis de révéler au grand public les acteurs Noah Centineo et l'actrice Lana Condor, dans les rôles principaux. Cette dernière avait tenu le rôle de Jubilé dans "X-Men : Apocalypse" en 2016.