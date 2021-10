La série "Succession" présente des ressemblances très frappantes avec la vie du milliardaire Rupert Murdoch

"Succession", produit par HBO et dont la première saison a été diffusée pour la première fois en 2018, est un succès critique et populaire qui a récolté une foison de prix, dont l’ Emmy Award de la meilleure série dramatique en 2020.

"Cela donnait l’impression de quelque chose d’assez fondamental sur le fait de ne pas vouloir arrêter et la perte d’influence à la fin de sa vie. Et je commençais à sentir qu’il y avait une série (à faire) sur ce que sont ces gens en général",

Cette œuvre noire et grinçante met en scène la puissante famille new-yorkaise Roy qui se déchire pour prendre le contrôle d’un empire médiatique fictif, Waystar, dont le patriarche et fondateur Logan Roy (interprété par Brian Cox ) tente de garder le contrôle.

Rupert Murdoch , le 12 novembre 2019 à Los Angeles. © Tous droits réservés

Plus généralement, la série présente des ressemblances très frappantes avec la vie du milliardaire Rupert Murdoch, 90 ans, dont le groupe News Corp est l’un des plus grands empires médiatiques au monde avec notamment les chaînes du réseau Fox ou les journaux The Times et The Sun au Royaume-Uni.