La Semaine bruxelloise de la Nature 2019

Semaine bruxelloise de la Nature 2019 | Brusselse Week van de Natuur 2019 - 06/05/2019 Du mercredi 1er au dimanche 12 mai 2019, la Semaine bruxelloise de la nature vous donne l’occasion de découvrir plusieurs espaces verts, au travers de promenades guidées par un membre d’une association bruxelloise engagée dans la défense de la nature. ​ Cet événement donne également l’occasion de rapprocher le Festival International Namur Nature de la capitale par la projection à Flagey, des films nature lauréats du Festival 2018, en présence de représentants d’associations avec qui le public pourra échanger sur le thème de la nature et de la biodiversité en ville. Ces films nature vous permettront de découvrir ce que la nature a de plus beau à nous offrir ! Pendant 12 jours, venez découvrir toute la beauté et la fragilité de la nature et observez-la dans de nombreux espaces verts bruxellois !