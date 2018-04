La sélection des courts métrages de Cannes 2018 dévoilée

La sélection des courts métrages et de Cinéfondation en compétition pour le 71e Festival de Cannes vient d'être dévoilée en avant-première. La sélection officielle sera annoncée le 12 avril prochain.

Les courts métrages en compétition pour la 71e édition du Festival de Cannes viennent d'être dévoilés en avant-première. Présidé par le cinéaste français Bertrand Bonello, le jury des courts métrages et de la Cinéfondation récompensera les meilleurs films de la compétition des courts métrages ainsi que ceux de la sélection Cinéfondation.

Sur 3943 courts métrages reçus, seuls huit ont été sélectionnés par le comité. Sept fictions et une animation issues d'Australie, Chine, France, Etats-Unis, Iran, Japon, Philippines et Pologne, s'affronteront pour remporter la Palme d'or du court métrage 2018, le 19 mai.

Pour la sélection Cinéfondation, 17 films ont été retenus parmi les 2426 envoyés par les écoles de cinéma. Venues du monde entier, 14 fictions et trois animations seront présentées par 22 réalisateurs donc 12 sont des femmes. Le jury remettra les trois prix de la Cinéfondation lors d'une cérémonie le 17 mai, dans la salle Buñuel, à l'issue de laquelle les trois films primés seront projetés.

Le Festival de Cannes tiendra sa 71e édition du 8 au 19 mai prochain.

La sélection officielle "Cannes Court Métrage" :

- Oren Gerner - "Gabriel" - France

- Raymund Ribay Gutierrez - "Judgement" - Philippines

- Celine Held, Logan George - "Caroline" - États-Unis

- Saeed Jafarian - "Tariki" ("Ombre") - Iran

- Marta Pajek - III (film d'animation) - Pologne -

- Masahiko Sato, Genki Kawamura, Yutaro Seki, Masayuki Toyota, Kentaro Hirase - "Duality" - Japon -

- Wei Shujun - "On The Border" - Chine -

- Charles William - "Toutes Ces Créatures" - Australie -

La sélection officielle Cinéfondation :

- Ori Aharon - "Dolfin Megumi" - Steve Tisch School Of Film & Television, Tel Aviv University - Israël

- Zhannat Alshanova - "End Of Season" - The London Film School - Royaume-Uni

- Louise Aubertin, Éloïse Girard, Marine Meneyrol, Jonas Ritter, Loucas Rongeart, Amandine Thomoux - "Sailor's Delight" - Esma - France

- Lucia Bulgheroni - "Inanimate" - Nfts - Royaume-Uni

- Diego Céspedes - "El Verano Del León Eléctrico" - Universidad De Chile - ICEI - Chili

- Jamie Dack - "Palm Trees And Power Lines" - NYU Tisch School Of The Arts - États-Unis

- Di Shen - "Dong Wu Xiong Meng" - Shanghai Theater Academy - Chine

- Laura Garcia - "Fragment De Drame" - La Fémis - France

- Constanza Gatti - "Cinco Minutos Afuera" - Universidad Del Cine (FUC) - Argentine

- Ariel Gutiérrez - "Los Tiempos De Héctor" - CCC Mexique

- Eryk Lenartowicz - "DOTS" - AFTRS - Australie

- Marta Magnuska - "INNY" - Pwsftvit -Pologne

- Georgiana Moldoveanu - "Albastru Si Rosu, In Proportii Egale" - UNATC I.L. CARAGIALE - Roumanie

- Pier Lorenzo Pisano - "Così In Terra" - Centro Sperimentale Di Cinematografia - Italie

- Igor Poplauhin - "Kalendar" - Moscow School Of New Cinema - Russie

- Arian Vazirdaftari - "Mesle Bache Adam" - Tehran University Of Dramatic Arts - Iran

- Andrew Zox - "I Am My Own Mother" - San Francisco State University - États-Unis