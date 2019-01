La scénariste de "Captain Marvel" va signer la série "The Vision and Scarlet Witch" sur Disney+

Selon plusieurs médias américains, "The Vision and Scarlet Witch" aurait trouvé son showrunner et sa scénariste en la personne de Jac Schaeffer, l'une des scénaristes du très attendu "Captain Marvel". De quoi rassurer les fans pour le développement de la franchise qui ne cesse de croître.

The Hollywood Reporter précise même que Jac Schaeffer signera l'épisode pilote et sera productrice exécutive. Si l'univers Marvel promet de s'agrandir avec des nouvelles séries, les acteurs, eux, comptent bien conserver leur rôle en or. Paul Bettany et Elizabeth Olsen devront logiquement reprendre leurs rôles respectifs de The Vision et Scarlet Witch, personnages apparus au grand écran pour la première fois en 2015 dans "Avengers : L'ère d'Ultron" de Joss Whedon.

Vision et Scarlet Witch forment l'un des duos les plus cultes de l'univers Marvel. Au départ amis, les deux êtres ont cultivé un amour naissant. Pour le moment, aucun détail n'indique la dimension romantique de la série.

"The Vision and Scarlet Witch" n'est pas la seule série tirée des comics que développe Disney. Le géant du divertissement a lancé plusieurs projets, dont une série consacrée à Loki, le dieu nordique joué par Tom Hiddleston, et une autre qui suivrait les aventures du Faucon et du Soldat de l'hiver, incarnés respectivement par Anthony Mackie et Sebastian Stan. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été évoquée.

Outre ce projet, Jac Schaeffer renforcera ses liens avec le monde des comics puisqu'elle a été choisie pour écrire le scénario de l'adaptation de "Black Widow" ("La Veuve noire"). Pour ce nouveau projet, qui pourrait se tourner cette année, Scarlett Johansson sera de retour dans la peau de la super-héroïne.

Vision et Scarlet Witch ont joué dans le dernier "Avengers : Infinity War", découvrez un extrait :