La réalité virtuelle de 'Kinshasa Now' de Marc-Henri Wajnberg nous fait découvrir la vie des enfants de la rue de Kinshasa

Kinshasa Now , premier film en réalité virtuelle du cinéaste, a été présenté en avant-première au Festival de Venise 2020 dans le cadre de la compétition VR Expanded, le programme de réalité virtuelle du festival. Le film a ensuite été projeté dans une trentaine de festivals de cinéma et a remporté une quinzaine de prix internationaux .

Dans la deuxième partie, les visiteurs découvrent le film en réalité virtuelle Kinshasa Now (25 min), dans lequel le réalisateur Marc-Henri Wajnberg suit Mika , 14 ans. Accusé de sorcellerie et jeté hors de chez lui, Mika doit apprendre les codes de la rue pour survivre. La dernière partie est consacrée au parcours de vie des enfants-acteurs , depuis les castings sauvages jusqu’à aujourd’hui.

Kinshasa Now est présenté dans le cadre d’une exposition en trois parties dans laquelle la réalité virtuelle joue un rôle essentiel. La salle du Conseil du Palais des Beaux-Arts servira de cadre. L’expérience VR est enrichie par des textes, des photos et des vidéos qui illustrent le contexte dans lequel cette production cinématographique a vu le jour.

Le phénomène des enfants dits 'de la rue' n’a cessé de croître à Kinshasa. Mégapole de plus de 17 millions d’habitants, Kinshasa compte toujours plus d’enfants qui survivent dans la rue. Le réalisateur Marc-Henri Wajnberg a fait de cette réalité le sujet de quatre de ses films : Kinshasa Kids en 2012, Enfants sorciers, Kinshasa en 2014, Kinshasa Now (film en VR) en 2020 et I am Chance en 2022.

Le 24 janvier, Bozar organise un talk au cours duquel le réalisateur Marc-Henri Wajnberg s’entretiendra avec l’artiste congolais Freddy Tsimba et d’autres personnalités artistiques et culturelles de Kinshasa qui travaillent avec les enfants de la rue afin de croiser leurs regards et d’enrichir leurs points de vue. Pourquoi ce phénomène ne cesse-t-il de prendre de l’ampleur dans la capitale congolaise ? Comment des artistes et des opérateurs culturels se mobilisent-ils pour aider certains d’entre eux ? Que faudrait-il mettre en place pour résoudre le problème et quel peut être le rôle d’un film comme Kinshasa Now ?

Autant de questions qui seront débattues au cours de cette soirée qui s’ouvrira par une performance de l’artiste kinois Precy Numbi (TBC).

