La Quinzaine souffle ses 50 bougies à Flagey

Du 2 au 8 juillet, Flagey fête le demi-siècle de la Quinzaine, la célèbre sélection cannoise parallèle. Au programme, les films de l’édition 2018 du festival indépendant.

Créée à la suite des manifestations de Mai 68, la “Quinzaine des Réalisateurs” était à l’origine un festival concurrent de la Croisette, indépendant et ayant pour souhait de porter la nouvelle vague du cinéma. Le mot d’ordre, comme aujourd’hui, était à la découverte. La Quinzaine souhaitant axer sa programmation sur la nouveauté et les talents bourgeonnants mais aussi sur le message politique. Les Frères Dardenne y ont notamment été découverts tout comme Ken Loach ou encore Spike Lee, entre autres. Ce que ces réalisateurs avaient en commun : ils souhaitaient porter à l’écran les problèmes sociaux et politique du monde. La Quinzaine, comme d’autres festivals à travers le monde, était la vitrine de ce nouveau cinéma d’engagement, ce cinéma social qui manquait cruellement alors.

Depuis maintenant 50 ans, la Quinzaine oeuvre à refléter le monde contemporain, comme une vue de coupe de la société, tout en gardant les singularités des cinéastes. Flagey, en collaboration avec CINEMATEK propose une plongée dans la sélection 2018 avec 19 soirées au programme. On y retrouve 16 films dont une oeuvre surprise et 12 courts métrages, parmi eux 4 courts tunisiens qui seront projetés le 3 juillet gratuitement lors de la “Tunisia Factory”. A ne pas manquer non plus, Los Silencios de la réalisatrice brésilienne Beatriz Seigner, qui narre le récit d’une famille amazonienne qui fuit la guerre en Colombie. Alors que le père était porté disparu, il réapparaît dans la nouvelle maison située sur une île pleine des fantômes du passé. Le dernier né de Gaspar Noé, Climax a reçu l’Art Cinema Award et sera également projeté à Flagey. Le réalisateur peint une soirée en proie aux troubles, des danseurs qui décompressent après un spectacle ont été drogués et réagissent différemment à la substance. On découvrira également Le Monde est à Toi de Romain Gavras avec Vincent Cassel, Isabelle Adjani et François Damiens et bien d’autres.