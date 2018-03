La Quinzaine des réalisateurs, section défricheuse de Cannes, fête sa 50e édition

Elle est née après mai 68, portée par des cinéastes épris de liberté: la Quinzaine des réalisateurs, section parallèle du Festival de Cannes, fête cette année sa 50e édition, continuant à porter haut sa volonté de faire découvrir des films de tous horizons.

Cet anniversaire, célébré lors du prochain festival, s'ouvre déjà avec un livre sorti à la mi-mars, et une rétrospective, qui débute ce mercredi à la Cinémathèque française, des films de la première édition en 1969. Y avaient été montrés pas moins de... 65 longs métrages.

C'est après l'affaire Henri Langlois en 1968 - du nom du directeur de la Cinémathèque limogé puis réintégré à la suite d'un mouvement des cinéastes - et l'annulation du Festival de Cannes en mai 1968, voulue par plusieurs réalisateurs, que cette manifestation a vu le jour en 1969. Organisée par la naissante Société des réalisateurs de films (SRF), elle a d'abord été baptisée "Cinéma en liberté".

Devant le refus du Festival de Cannes de revoir ses règlements comme le demandait la SRF, le réalisateur Jean-Gabriel Albicocco, chargé de mener les discussions, "a dit qu'on créerait un festival et on a décidé de le faire", raconte à l'AFP Pierre-Henri Deleau, alors jeune cinéphile de 26 ans devenu délégué général de la manifestation, en charge de la sélection, un poste qu'il occupera pendant trente ans. "Tout ça s'est fait dans une aspiration à respirer plus large, et surtout à penser que les films naissent libres et égaux entre eux. L'idée, c'était que l'on présenterait aussi bien des films du Sénégal qu'un grand film américain ou italien", ajoute-t-il.

"La Quinzaine, c'est mai 68, mais c'est aussi l'arrivée de tous les nouveaux cinémas qui venaient d'Europe de l'Est, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du sud, et même des Etats-Unis", renchérit Bruno Icher, auteur du livre "La Quinzaine des réalisateurs, les jeunes années 1967-1975", et membre du comité de sélection.

Aidé par quelques réalisateurs, Pierre-Henri Deleau, qui n'avait jamais mis les pieds à Cannes, va alors rassembler des films dans des conditions chaotiques, allant jusqu'à montrer en ouverture... deux films qu'il n'avait jamais visionnés, tout juste amenés par un jeune réalisateur cubain.

"J'y suis allé avec une belle inconscience", reconnaît-il.