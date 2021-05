La première bande-annonce de Venom 2 nous promet un Carnage

Sony Pictures et Marvel nous présentent la première bande-annonce de leur film, "Venom : Let There Be Carnage". Cette suite d’un premier long métrage s’annonce monstrueusement sombre. On devrait le retrouver dans les salles, si tout va bien d’ici le 20 octobre prochain.

Bien que le succès du premier film ne fut pas au rendez-vous, Marvel remet le couvert et opère un changement de réalisateur pour son deuxième opus. En effet on retrouve Andy Serkis aux commandes de ce film et non plus son prédécesseur Ruben Fleischer.

Dans la peau de Eddy brock (qui la partage déjà avec Venom un symbiote extraterrestre), on retrouve le grand acteur Tom Hardy. Comme nous le dévoile le trailer, notre antihéros qui partage son corps avec un parasite, semble avoir de plus en plus de mal à cohabiter avec cet être venu d’ailleurs.

Mais ce ne sera pas son seul problème, car le duo de héros devra faire face à Carnage, le symbiote de Cletus (Woody Harrelson), personnages bien connus des comics Marvel et qui déjà, avait fait une subtile apparition dans le premier film de la saga. Ce tueur en série enfermé dans la prison de Ravencroft parvient à s’échapper. Ce qui annonce un Chaos et du grabuge pour Venom.

A l’affiche on retrouvera également Michelle Williams et Reid Scott, qui reprendront leurs rôles d’Anne Weying et de Dan Lewis. La bande-annonce promet de beaux affrontements mais les fans de Marvel devront encore attendre jusqu’en octobre prochain pour profiter entièrement du film.