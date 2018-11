"La Politique de l'Autruche" sort la tête du sable

Tout juste diplômé de la prestigieuse école de l’image des Gobelins, le réalisateur libanais Mohamad Houhou a mis en ligne son premier court métrage. Politique, métaphorique et acerbe, “La Politique de l’Autruche” agit comme une prise de conscience.

Déjà visionné plus de 100.000 fois sur YouTube, le film prend place dans une société anthropomorphique où les autruches sont les membres du système. Chaque jour, elles accomplissent leur tâche sans broncher. Dès qu’un problème survient, les autruches cachent leur tête dans le sol ou dans n’importe quel contenant, une esquive habile pour se dédouaner et ne pas voir la réalité en face. C’est de cette manière que la société se perpétue, se remplume et survit (et nous rappelle la notre). Mais un beau jour, le président fait une élocution à la télévision dans laquelle il avertit les citoyens des résultats d’une nouvelle recherche scientifique. Il ne serait pas naturel et instinctif de cacher sa tête à chaque difficulté, toute la société serait construite sur un mensonge. Le président édicte alors de nouvelles règles de vie et normes sociales qui déstabilisent totalement les citoyens. Le monde tourne au chaos.

Le réalisateur explique qu’il a voulu raconter l’histoire d’une nation imaginaire qui devrait faire face à des révélations et idées fausses justifiant le comportement de ses membres et les conséquences amenées. L’autruche n’a évidemment pas été choisie par hasard pour incarner les citoyens puisqu’elle est au coeur de l’expression “faire la politique de l’autruche”, consistant à faire semblant de ne rien voir des dérives du système. Avec ce court métrage fort et politique, le réalisateur libanais porte un regard cynique sur notre société humaine et ses membres qui ne réagissent pas devant les décisions politiques, les injustices. Les citoyens ont été endormis et ne sont plus capables de se rebeller pour décider de leur propre avenir. “La Politique de l’Autruche” est en quelque sorte un appel au soulèvement et à la prise de conscience de l’aveuglement des peuples.

Le court métrage “La Politique de l’Autruche” (2018) de Mohamad Houhou est à voir sur YouTube.