La plateforme belge Uncut est-elle le "Netflix belge" ?

Sorti le 17 septembre dernier, Uncut, la plateforme belge de vidéo à la demande, propose plus de 1250 films et documentaires de cinéma d’auteur. Qualifié par la presse de "Netflix belge", l’est-il réellement ? Non, et on vous dit pourquoi !

Né d’une initiative de plus de quarante distributeurs belges, Uncut propose à plus de 10 000 abonnés un large choix de films belges et européens.

Mais peut-il pour autant être considéré comme le "Netflix belge" ?