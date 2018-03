La nouvelle bande annonce du film "Tully" avec Charlize Theron dévoilée

L'actrice et productrice sud-africaine campera le rôle de Marlo dans la nouvelle comédie du Canadien Jason Reitman, "Tully", qui traitera des péripéties de la maternité. La première bande annonce du film dépeint le quotidien difficile d'une maman au bord de la crise de nerfs et sa rencontre avec la nouvelle baby-sitter, Tully.

L'actrice Mackenzie Davis, connue pour ses rôles dans les films "Seul sur Mars" ou encore "Blade Runner 2049" avec Ryan Gosling, prendra les traits de cette jeune baby-sitter, qui développera une relation complice avec Marlo. À leurs côtés, les acteurs Mark Duplass ("Zero Dark Thirty") et Ron Livingston ("Boardwalk Empire", "Sex and the City") feront également partie du casting.

Ce film marque les retrouvailles entre Charlize Theron et le réalisateur de "Juno" six ans après la comédie dramatique "Young Adult".

Charlize Theron sera également à l'affiche de la comédie d'action "Gringo" de Nash Edgerton en mai 2018 ainsi que de "Flarsky" de Jonathan Levine en février 2019.