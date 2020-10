La mini-série "The smile" présentée au FIFF

"The Smile" et ses quatre chanteurs-comédiens du CAV&MA : Morgane Heyse, Pierre Derhet, Julie Vercauteren et kamil Ben Hsaïn Lachiri, ont occupé leur confinement en jouant les comédiens-chanteurs dans la web-série opéra "The smile", réalisée et scénarisée par le pianiste Stéphane Orlando.

Tournée dans le Théâtre de Namur au printemps, elle a permis à ces jeunes artistes lyriques d’entraîner leur instrument et de se confronter à la caméra, dans le magnifique décor du Théâtre namurois.

Une série de courts métrages ont été présentés durant le FIFF, accompagnés d'intermèdes musicaux. Il s'agit d'un nouveau métier pour ces jeunes artistes, précise Stéphane Orlando, qui a suivi tout le processus de création...