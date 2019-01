La Lune en vedette sur la chaîne Arte

La chaîne Arte braque, en janvier, ses projecteurs sur la Lune, réelle ou imaginaire, explorée ou inspirante, à quelques mois du 50e anniversaire du premier pas de l'Homme sur notre satellite naturel le 21 juillet 1969.

Déclinant le concept de ses "Summer of" (Love, of the 70's etc.), Arte propose un "Winter of the Moon" mêlant films et documentaires, science et musique, à partir du 6 janvier et jusqu'au 20 janvier.

Dimanche, le film "Apollo 13" (1995) de Ron Howard fera revivre l'éprouvante mission de Jim Lovell (interprété par Tom Hanks) et de ses coéquipiers, qui a failli tourner à la catastrophe en avril 1970 mais s'est finalement bien terminée. Il sera suivi du long métrage "Moon" (2009) de Duncan Jones, fils de David Bowie, qui met en scène le gardien d'une station spatiale lunaire minière et son ordinateur Gerty. Le 13 janvier, c'est un film muet de Fritz Lang, "La femme sur la Lune" (1929) que le téléspectateur pourra découvrir.

Côté documentaires, "Destination Lune - Les anciens nazis de la Nasa" de Jens Nicolai rappellera que des ingénieurs et techniciens allemands ayant travaillé pour le Troisième Reich ont par la suite contribué à la conquête spatiale américaine (8 janvier).

La musique aura la part belle dans cette programmation lunaire hivernale, qui a pour maître de cérémonie le compositeur Jean-Michel Jarre. Pionnier de la musique électronique, il explique que le cosmos l'a "toujours intéressé" et que la musique n'est "rien d'autre que l'exploration de l'espace et du temps".