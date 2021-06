"La Loi de Téhéran" reçoit le Grand prix du Festival du film policier

Cette 38e édition "spéciale" du festival se tenait entièrement en ligne cette année, en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Le jury de huit membres, présidé par le comédien et metteur en scène Jacques Weber, comprenait notamment l’actrice Anne Parillaud, la scénariste et romancière Négar Djavadi et les réalisateurs Lucas Belvaux et Jean-Paul Salomé.