"La Fracture", Catherine Corsini tisse un récit politique puissant et humoristique de la société française

En juxtaposant des récits individuels -- la fracture du bras de Rafaela, la fracture d’un couple, mais aussi la fracture d’une partie de la population -- la réalisatrice tisse un récit politique puissant, pas seulement sur la résurgence des tensions sociales sous la présidence d’Emmanuel Macron, mais sur un moment précis, au plus fort de la crise sociale des "Gilets jaunes" où la France aurait pu basculer dans l’inconnu.

"Pour moi, c’était hyper important de parler de la France d’aujourd’hui",

affirme Catherine Corsini.

"Je voulais inscrire mon cinéma dans l’urgence car la société est de plus en plus violente, qu’une misère sociale s’est installée. A un moment, je me suis dit qu’il fallait que mon cinéma devienne plus engagé, plus politique", explique-t-elle à l’AFP.

Violences à l’égard des soignants, violence sociale et policière à l’égard des manifestants : le film montre une société profondément divisée et meurtrie, faisant écho au film "Les Misérables" de Ladj Ly, Prix du jury à Cannes en 2019.