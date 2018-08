La Fox planche sur un préquel du "Gang des champions"

Le film, réalisé par David M. Evans en 1993, va s'offrir une seconde jeunesse : le studio développe un préquel sur cette célèbre comédie consacrée au baseball. Le cinéaste et scénariste d'origine sera de retour pour écrire le script de ce nouveau long-métrage, aux côtés de Austin Reynolds.

Alors que "Le gang des champions" fêtait ses 25 ans en mars dernier avec la sortie d'une réédition du film en Blu-ray et Digital HD, et la venue du casting d'origine dans le Today Show, les fans vont avoir le droit à un troisième cadeau : le développement d'un quatrième opus après "Le gang des champions" (1993), "Le Retour du gang des champions" (2005) et "Le Gang des champions 3" (2007), révèle Deadline.

Le long-métrage initial se passe à Los Angeles pendant l'été 1962. Un adolescent nommé Scott Smalls (Tom Guiry) déménage dans une nouvelle ville. Il essaie de jouer sur le terrain vague d'une équipe de baseball même s'il ne sait pas comment faire. Après avoir été humilié, le capitaine de l'équipe, Benny Rodriguez, lui apprend à jouer et lui permet d'intégrer le collectif.

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée.