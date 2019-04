"La Fille du train" aura un remake façon Bollywood

Au cinéma courant 2020

La production a choisi l'actrice indienne Parineeti Chopra pour reprendre le rôle tenu par Emily Blunt ("Sans un bruit") dans le film original réalisé par Tate Taylor en 2016. Un film qui n'est autre que l'adaptation du roman du même nom écrit par la Britannique Paula Hawkins, paru en 2015. Le tournage devrait commencer en juillet et se dérouler entièrement à Londres jusqu'en septembre avant une sortie prévue pour 2020.

L'histoire suit Rachel Watson, une femme de 32 ans, qui a sombré dans l'alcoolisme et la dépression depuis son divorce. Elle ne cesse d'espionner un couple depuis sa fenêtre, qu'elle surnomme Jason et Jess. Un jour, elle apprend la disparition de Jess peu de temps après l'avoir vue avec un autre homme. Elle se rend compte qu'elle a peut-être été témoin de sa disparition alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool mais décide tout de même de mener l'enquête.

L'actrice indienne s'est dite impatiente de jouer ce rôle. "Jamais je n'aurais pensé que je jouerai dans un film adapté d'un livre que j'ai lu et aimé. Je m'identifie à ce personnage parce que j'ai étudié et travaillé à Londres, c'est ma deuxième maison...", s'est confiée Parineeti Chopra.

"Non seulement "La Fille du train" est l'un des meilleurs thrillers mais c'est également une histoire réconfortante sur un personnage principal féminin et sa découverte de la vie", a déclaré Shibasish Sarkar, PDG de Reliance Entertainment. "Nous avons acquis les droits du roman ainsi que du film et nous allons l'adapter avec un point de vue indien. Amblin sera l'un des partenaires pour ce film", a-t-il conclu.

"Nous sommes toujours heureux de travailler avec nos partenaires de toujours chez Reliance Entertainment pour proposer les meilleures histoires au public du monde entier", a rajouté Jess Small, président et co-PDG de Amblin Partners. "Cette adaptation en langue hindi de "La Fille du train" est une première pour Amblin et une preuve de l'incroyable roman de Paul Hawkins et de notre film", a-t-il précisé.

"La Fille du train" n'est pas le seul remake indien à venir puisque "Forrest Gump" à la sauce Bollywood devrait également voir le jour en 2020 avec Aamir Khan, une superstar en Inde.