La Fédération Wallonie-Bruxelles et le Burkina Faso concluent un accord de coproduction

La Fédération Wallonie-Bruxelles a conclu un accord de coproduction cinématographique avec le Burkina Faso à l’occasion des Rencontres de coproduction francophone organisées à Bruxelles début novembre, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

Cette signature entend favoriser l’accès aux ressources techniques et artistiques des deux partenaires – la coproduction uniquement financière n’étant pas admise – sur des projets cinématographiques et audiovisuels (cinéma, TV, web) de toute durée et de tout support.

"Les accords de coproductions sont une opportunité extraordinaire en termes de diversité culturelle. Je me réjouis de la signature de cet accord avec le Burkina Faso, qui permettra d’encourager la coopération professionnelle et de favoriser la circulation des productions audiovisuelles ainsi coproduites", s’est réjouie la ministre de la Culture et des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard.