"La Favorite", "Killing Eve", "Pose" en tête des nominations des Dorian Awards

En ce début d'année, le monde du cinéma et de la télévision vit au rythme des nombreuses compétitions. Après l'annonce des nominations pour les Golden Globes ou encore les SAG Awards, c'est au tour des Dorian Awards, la compétition organisée par la communauté LGBTQ, The Society of LGBTQ Entertainment Critics, d'annoncer ses concurrents. Le film "La Favorite" ainsi que les séries "Killing Eve" et "Pose" s'imposent facilement.

Le long-métrage de Yórgos Lánthimos avec Olivia Colman s'impose avec le plus grand nombre de nominations, huit au total, dont les convoitées "Film de l'année", "Réalisateur de l'année", "Actrice de l'année" pour Olivia Colman ou encore "Actrice de l'année dans un second rôle" pour Rachel Weisz et Emma Stone. Une compétition qui s'annonce féroce puisque "La Favorite" devra affronter le dernier film d'Alfonso Cuarón déjà primé, "Roma", en lice également pour le "Film de l'année et le "Réalisateur de l'année. "La Favorite" sortira le 6 février prochain en France.

"Roma" a quant à lui décroché six nominations tout comme "Si Beale Street pouvait parler" de Barry Jenkins et "Can You Ever Forgive Me ?" de Marielle Heller avec Melissa McCarthy. Le premier film réalisé par Bradley Cooper sera quant à lui en lice dans quatre catégories.

Ryan Murphy couronné ?

Du côté de la télévision, "Killing Eve" et "Pose" dominent la concurrence avec trois nominations chacune. Les deux séries événements de l'année 2018 s'affronteront dans la catégorie "Série dramatique de l'année" aux côtés de "American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace", autre série de Ryan Murphy nommée quatre fois aux prochains Golden Globes. Le créateur pourrait également décrocher le prix de l'artiste de l'année, catégorie dans laquelle il entre en lice face à Bradley Cooper ou encore Lady Gaga.

Alors qu'elle présentera dimanche les Golden Globes avec Andy Samberg, Sandra Oh concourra pour le prix de la meilleure actrice de l'année dans une série TV pour sa performance dans "Killing Eve".

La cérémonie sera présidée par Frank DeCaro le 12 janvier prochain à Hollywood.

Les principales nominations aux Dorian Awards 2019 :

Film de l'année

"Can You Ever Forgive Me?"

"The Favorite"

"Si Beale Street pouvait parler"

"Roma"

"A Star Is Born"

Réalisateur de l'année (Film ou Télévision)

Alfonso Cuaron, Roma

Marielle Heller, Can You Ever Forgive Me ?

Barry Jenkins, Si Beale Street pouvait parler

Yorgos Lanthimos, La Favorite

Spike Lee, BlacKkKlansman

Actrice de l'année

Yalitza Aparicio, Roma

Toni Collette, Hérédité

Olivia Colman, La Favorite

Lady Gaga, A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me ?

Acteur de l'année

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star Is Born

Ethan Hawke, Sur le chemin de la rédemption

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlacKkKlansman

Actrice de l'année dans un rôle secondaire

Elizabeth Debicki, Les Veuves

Regina King, Si Beale Street pouvait parler

Emma Stone, La Favorite

Rachel Weisz, La Favorite

Michelle Yeoh, Crazy Rich Asians

Acteur de l'année dans un rôle secondaire

Mahershala Ali, Green Book : Sur les routes du sud

Timothee Chalamet, My Beautiful Boy

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me ?

Michael B. Jordan, Black Panther

Film LGBTQ de l'année

Boy Erased

Can You Ever Forgive Me ?

Désobéissance

La Favorite

Love, Simon

Film de l'année en langue étrangère

Burning

Capharnaüm

Cold War

Roma

Une affaire de famille

La série TV dramatique de l'année

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace

The Handmaid's Tale

Homecoming

Killing Eve

Pose

La comédie TV de l'année

Barry

Glow

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt's Creek

L'acteur de l'année dans une série TV

Darren Criss, American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace

Hugh Grant, A Very English Scandal

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, The Americans

Ben Whishaw, A Very English Scandal

L'actrice de l'année dans une série TV

Amy Adams, Sharp Objects

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Jodie Comer, Killing Eve

Sandra Oh, Killing Eve

Julia Roberts, Homecoming

L'artiste de l'année

Bradley Cooper

Hannah Gadsby

Lady Gaga

Nicole Kidman

Ryan Murphy