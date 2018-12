"La Favorite", grand lauréat au British Independent Film Awards

Lors de la cérémonique des British Independent Film Awards, ce dimanche soir à Londres, le film historique et dramatique "La Favorite" avec Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone a remporté les faveurs du jury. Le long-métrage de Yórgos Lánthimos a raflé dix trophées dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice pour Olivia Colman. Le film sortira dans les salles de cinéma le 6 février 2019 en France.

Le film "La Favorite" porte bien son nom. Le film dramatique de Yórgos Lánthimos est sorti grand vainqueur de la cérémonie des British Independent Film Awards, ce dimanche 2 décembre à Londres. Le long-métrage historique a raflé pas moins de dix prix dont les plus convoités. "La Favorite" est reparti avec le prix du meilleur film, Olivia Colman a remporté celui de la meilleure actrice tandis que Rachel Weisz a récolté celui de la meilleure actrice dans un second rôle. Yórgos Lánthimos s'est vu quant à lui consacré meilleur réalisateur. Un succès attendu pour cette comédie noire d'époque qui a été nommée dans treize catégories. Olivia Colman signe quant à elle sa quatrième victoire au British Independent Film Awards sur quatre nominations. Un succès de bon augure pour cette actrice qui reprendra le rôle principal de la reine Elizabeth II dans la prochaine saison de la série "The Crown" sur Netflix.

Au cours de cette soirée, Julie Dench a été honorée par le trophée Richard Harris et Felicity Jones a reçu le prix Variety, qui récompense tout réalisateur, acteur, scénariste ou producteur ayant participé au rayonnement international du Royaume-Uni. Joe Cole ("Peaky Blinders") s'est vu remettre le prix du meilleur acteur dans "Une prière avant l'aube" de Jean-Stéphane Sauvaire tandis que "Roma" d'Alfonso Cuaron a décroché le prix du meilleur film indépendant international. Le réalisateur britannique Horace Ové a quant à lui remporté le prix spécial du jury.

Liste complète des vainqueurs :

Meilleur film britannique indépendant

La favorite

Meilleur réalisateur

Yorgos Lanthimos (La favorite)

Meilleure actrice

Olivia Colman (La favorite)

Meilleur acteur

Joe Cole (Une prière avant l'aube)

Meilleur scénario

Deborah Davis et Tony McNamara (La favorite)

Meilleur second rôle féminin

Rachel Weisz (La favorite)

Meilleur second rôle masculin

Alessandro Nivola (Désobéissance)

Meilleur documentaire

Evelyn d'Orlando von Einsiedel et Joanna Natasegara

Meilleur espoir

Jessie Buckley (Beast)

Prix Douglas Hickox Award du réalisateur débutant

Richard Billingham (Ray & Liz)

Meilleur scénariste débutant

Bart Layton (American Animals)

Révélation producteur

Jacqui Davies (Ray & Liz)

Meilleure photo

Robbie Ryan (La favorite)

Meilleure musique

Jonny Greenwood (A Beautiful Day)

Meilleur montage

Nick Fenton, Julian Hart et Chris Gill (American Animals)

Meilleurs décors

Fiona Crombie (La favorite)

Meilleurs costumes

Sandy Powell (La favorite)

Meilleur son

Paul Davies (A Beautiful Day)

Meilleur casting

Dixie Chassay (La favorite)

Meilleurs maquillage et coiffure

Nadia Stacey (La favorite)

Meilleurs effets

Howard Jones (Cro Man)

Prix de la découverte

Voyageuse de May Miles Thomas

Meilleur court métrage britannique

The Big Day de Dawn Shadforth, Kellie Smith et Michelle Stein

Meilleur film indépendant international

Roma (Alfonso Cuarón, Nicolás Celis et Gabriela Rodriguez)

Trophée Richard Harris

Judi Dench

Trophée Variety

Felicity Jones