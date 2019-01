"La Favorite" gagne gros aux Dorian Awards

Les nominations des Dorian Awards, cérémonie organisée par des critiques issus de la communauté LGBTQ, avaient été annoncés le 4 janvier dernier. Cinq jours plus tard, les lauréats ont déjà été révélés. Et c'est la comédie historique de Yorgos Lanthimos, "La Favorite", qui s'en sort le mieux.

"La Favorite" est-il devenu le film à battre en vue des Oscars qui dévoileront leurs nominations le 22 janvier prochain ? Il vient d'être sacré ce mardi long-métrage de l'année par l'association GALECA, qui comprend plus de 200 journalistes gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres ou queer venant des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Royaume-Uni. Son actrice principale, Olivia Colman, déjà lauréate d'un Golden Globe dimanche, et ses scénaristes Deborah Davis et Tony McNamara ont également été récompensés.

Parmi les autres vainqueurs, on retrouve Alfonso Cuarón, réalisateur de l'année pour "Roma", qui a aussi reçu le Dorian Award du film en langue étrangère. Ethan Hawke est lui reparti avec le trophée du meilleur acteur pour "First Reformed".

Côté télévision, les séries "Pose" et "Schitt's Creek" ont été reconnues.

Les gagnants sont invités à partager un toast ce samedi dans un restaurant d'Hollywood où Frank DeCaro, du "Daily Show With Jon Stewart", et SiriusXM, du "Frank DeCaro Show", serviront de maîtres de cérémonie.