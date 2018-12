"La Favorite" en tête des nominations dévoilées par l'Online Film Critics Society

L'association américaine de critiques de cinéma et de journalistes a dévoilé comme chaque année depuis 1997, sa sélection des meilleurs films de l'année. "La Favorite" sera le long-métrage à battre avec huit nominations.

En attendant le choix des Oscars qui dévoileront leur liste complète le 22 janvier prochain, l'association Online Film Critics Society donne le ton au cœur de cette saison des prix. Et c'est la comédie historique de Yorgos Lanthimos, "La Favorite", qui a été le plus citée, ce mercredi 26 décembre. Le long-métrage est nommé dans les catégories les plus prestigieuses à savoir, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice (Olivia Colman en premier rôle, Emma Stone et Rachel Weisz en second rôle) et meilleur scénario.

Suivent "Roma" d'Alfonso Cuaron avec sept nominations et "If Beale Street Could Talk" de Barry Jenkins (six citations).

Ces trois long-métrages seront en compétition pour le meilleur film de l'année aux côtés de "You Were Never Really Here" de Lynne Ramsay, "BlacKkKlansman" (Spike Lee), "First Reformed" (Paul Schrader), "Annihilation" (Alex Garland), "Eighth Grade" (Bo Burnham), "Hereditary" (Ari Aster), "A Star is Born" (Bradley Cooper) et "Suspiria" (Luca Guadagnino).

Les lauréats seront annoncés le 2 janvier 2019.