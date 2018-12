"La Favorite" en tête des nominations des London Film Critics Circle Awards

L'association britannique de critiques de cinéma a dévoilé ce mardi ses nominations de l'année 2018 en attendant la cérémonie qui aura lieu le 20 janvier prochain. "La Favorite", "Cold War" et "Roma" partent favoris.

En attendant le choix des Oscars qui dévoileront leur liste complète le 22 janvier prochain, l'association London Film Critics Circle donne le ton au cœur de cette saison des prix. Et c'est la comédie historique de Yorgos Lanthimos, "La Favorite", qui a été la plus citée. Le long-métrage a été nommé dix fois, soit deux fois plus que ses plus proches rivaux.

Suivent, avec cinq nominations chacun, "Roma" d'Alfonso Cuaron, "You Were Never Really Here" de Lynne Ramsay, "The Happy Prince" de Rupert Everett et "Cold War" de Pawel Pawlikowski, prix de la mise en scène à Cannes.

Ces cinq fictions seront en compétition pour le meilleur film de l'année aux côtés de "BlacKkKlansman" (Spike Lee), "First Man" (Damien Chazelle), "First Reformed" (Paul Schrader), "Leave No Trace" (Debra Granik) et la Palme d'or du dernier festival de Cannes, "Une affaire de famille" réalisé par Hirokazu Kore-eda.

A noter que "120 battements par minute" de Robin Campillo fait partie des cinq nommé pour le meilleur film étranger de l'année.

Le London Film Critics Circle a annoncé que le cinéaste espagnol Pedro Almodóvar serait honoré lors de la cérémonie, pour l'ensemble de sa carrière.