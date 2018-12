"La Favorite" devant "Black Panther" aux Critics Choice Awards 2019

Le film historique de Yorgos Lanthimos prend la tête des nominations à la 24e cérémonie des Critics Choice Awards. Avec 14 citations, comme "La Forme de l'eau de Guillermo del Toro l'année dernière, "La Favorite" devance "Black Panther" et ses douze nominations.

Nommé dans les catégories les plus prestigieuses (Film, Réalisateur, Scénario adapté...), "La Favorite" a également pu compter sur son trio d'actrices composé d'Olivia Coleman, d'Emma Stone et de Rachel Weisz pour faire grimper son compteur à 14 citations.

Le film de Yorgos Lanthimos devance Black Panther (12 nominations), "First Man" (10), "Le Retour de Mary Poppins", "A Star is Born" et "Vice (9 chacun), "Roma" (8) et "Green Book". Côté télévision, "The Americans", "The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story" et "Escape at Dannemora" mènent la danse avec cinq nominations chacun.

La 24e cérémonie des Critics Choice Awards se tiendra le 13 janvier 2019 et sera retransmise à la télévision sur la chaîne CW.

Les principales nominations aux 24es Critics Choice Awards :

Cinéma

Meilleur film

"Black Panther"

"BlacKkKlansman"

"La Favorite"

"First Man"

"Green Book"

"Si Beale Street pouvait parler"

"Le Retour de Mary Poppins"

"Roma"

"A Star Is Born"

"Vice"

Meilleur acteur

Christian Bale dans "Vice"

Bradley Cooper dans "A Star is Born"

Willem Dafoe dans "At Eternity's Gate"

Ryan Gosling dans "First Man"

Ethan Hawke dans "First Reformed"

Rami Malek dans "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen dans "Green Book"

Meilleure actrice

Yalitza Aparicio dans "Roma"

Emily Blunt dans "Le Retour de Mary Poppins"

Glenn Close dans "The Wife"

Toni Collette dans "Héréditaire"

Olivia Colman dans "La Favorite"

Lady Gaga dans "A Star Is Born"

Melissa McCarthy dans "Can You Ever Forgive Me?"

Meilleur casting

"Black Panther"

"Crazy Rich Asians"

"La Favorite"

"Vice"

"Les Veuves"

Meilleur réalisateur

Damien Chazelle avec "First Man"

Bradley Cooper avec "A Star Is Born"

Alfonso Cuarón avec "Roma"

Peter Farrelly avec "Green Book"

Yorgos Lanthimos avec "La Favorite"

Spike Lee avec "BlacKkKlansman"

Adam McKay avec "Vice"

Télévision

Meilleure série dramatique

"The Americans" (FX)

"Better Call Saul" (AMC)

"The Good Fight" (CBS All Access)

"Homecoming" (Amazon)

"Killing Eve" (BBC America)

"My Brilliant Friend" (HBO)

"Pose" (FX)

"Succession" (HBO)

Meilleure comédie

"Atlanta" (FX)

"Barry" (HBO)

"The Good Place" (NBC)

"The Kominsky Method" (Netflix)

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

"The Middle" (ABC)

"One Day at a Time" (Netflix)

"Schitt's Creek" (Pop)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Freddie Highmore dans "The Good Doctor" (ABC)

Diego Luna dans "Narcos: Mexico" (Netflix)

Richard Madden dans "Bodyguard" (Netflix)

Bob Odenkirk dans "Better Call Saul" (AMC)

Billy Porter dans "Pose" (FX)

Matthew Rhys dans "The Americans" (FX)

Milo Ventimiglia dans "This Is Us" (NBC)

Meilleure actrice dans une série dramatique

Jodie Comer dans "Killing Eve" (BBC America)

Maggie Gyllenhaal dans "The Deuce" (HBO)

Elisabeth Moss dans "The Handmaid's Tale" (Hulu)

Sandra Oh dans "Killing Eve" (BBC America)

Elizabeth Olsen dans "Sorry for Your Loss" (Facebook Watch)

Julia Roberts dans "Homecoming" (Amazon)

Keri Russell dans "The Americans" (FX)

Meilleur acteur dans une comédie

Hank Azaria dans "Brockmire" (IFC)

Ted Danson dans "The Good Place" (NBC)

Michael Douglas dans "The Kominsky Method" (Netflix)

Donald Glover dans "Atlanta" (FX)

Bill Hader dans "Barry" (HBO)

Jim Parsons dans "The Big Bang Theory" (CBS)

Andy Samberg dans "Brooklyn Nine-Nine" (Fox)

Meilleure actrice dans une comédie

Rachel Bloom dans "Crazy Ex-Girlfriend" (The CW)

Rachel Brosnahan dans "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

Allison Janney dans "Mom" (CBS)

Justina Machado dans "One Day at a Time" (Netflix)

Debra Messing dans "Will & Grace" (NBC)

Issa Rae dans "Insecure" (HBO)

Meilleure mini-série

"A Very English Scandal" (Amazon)

"American Vandal" (Netflix)

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX)

"Escape at Dannemora" (Showtime)

"Genius: Picasso" (National Geographic)

"Sharp Objects" (HBO)