"La Favorite" de Yórgos Lánthimos en tête des nominations des BAFTA 2019

"La Favorite" du réalisateur grec Yórgos Lánthimos trône en tête des nominations aux Bafta avec 12 citations, loin devant "Roma" d'Alfonso Cuarón, "A Star Is Born" de Bradley Cooper, "Bohemian Rhapsody" de Bryan Singer et "First Man" de Damien Chazelle qui engrangent 7 nominations. La grand messe du cinéma britannique se déroulera le dimanche 10 février à Londres.

Dans "La Favorite", les femmes de la cour entrent en rivalité dans la course au pouvoir durant le règne de la reine Anne d'Angleterre, dernière monarque de la maison Stuart.

Outre les catégories du "Meilleur réalisateur" et du "Meilleur scénario original", le long métrage est notamment retenu comme "Meilleur film" face à "BlacKkKlansman" de Spike Lee, "Green Book" de Peter Farrelly, "Roma" et "A Star Is Born". Avec au casting un trio d'interprètes féminines en vogue, il est par ailleurs en lice dans les sections "Meilleure actrice dans un second rôle" (Rachel Weisz et Emma Stone) et "Meilleure actrice" (Olivia Colman).

Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star Is Born), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) et Viola Davis (Widows) complètent la liste des nommées pour la plus haute distinction féminine. La catégorie équivalente masculine verra quant à elle s'opposer Bradley Cooper (A Star Is Born), Christian Bale (Vice), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Steve Coogan (Stan & Ollie) et Viggo Mortensen (Green Book).

Côté film en langue étrangère, la présence belge ne sera pas assurée. Sont par contre retenus "Roma" ainsi que quatres films récompensés en mai lors du Festival de Cannes, à savoir la Palme d'Or "Shoplifters" de Hirokazu Kore-eda, "Capharnaüm" de Nadine Labaki (Prix du jury), "Cold War" de Pawel Pawlikowski (Prix de la mise en scène) et "Dogman" de Matteo Garrone (Prix d'interprétation masculine).

Petite consolation pour la Belgique, le jeune acteur franco-américain Timothée Chalamet tentera de se distinguer dans la catégorie "Meilleur second rôle masculin" pour son interprétation dans "Beautiful Boy", premier film hollywoodien du réalisateur belge Felix Van Groeningen.

Généralement, la remise des BAFTA est un sérieux indicateur pour les Oscars qui se dérouleront eux deux semaines après, le dimanche 24 février, au Dolby Theatre de Los Angeles.

Vingt-quatre récompenses seront attribuées cette année lors de ce rendez-vous du cinéma britannique et plus généralement anglo-saxon. Les BAFTA ont été remis pour la première fois fin des années 40. Le trophée a la forme d'un masque de théâtre antique doré.