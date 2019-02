"Là, faites du cinéma !" : un week-end d'ateliers et initiation au cinéma

Une incitation à la création cinématographique organisée par le Collectif Ça Tourne du 23 au 24 mars au Palace.

Le Collectif Ça Tourne propose des ateliers vidéos à des jeunes volontaires. Ils sont invités à écrire, jouer et réaliser leurs propres films qui sont ensuite rendus disponibles sur une plateforme de diffusion créée spécialement pour eux. Ces films d’ateliers sont des reportages, des fictions, des documentaires ou des films d’animation, il n’y a pas de limite à la créativité.

Le week-end “Là, faites du cinéma” est organisé dans cette même optique. Le collectif invite tout un chacun à venir assister à des ateliers cinématographiques pour concevoir un film. Des spectacles, expositions et projection d’oeuvres collectifs seront également au programme des festivités. Des animations de découverte du cinéma d’atelier, un concert de l’Orchestre Sauvage de Belgique, un ciné-concert du Club des Chat, un concert visuel “Le Petit Poucet et l’usine à saucisses”, l’exposition BRUT seront proposées.

Le but est, avec une douzaine d’asbl d’éducation aux médias, d’initier et faire découvrir en famille les différentes manières de raconter des histoires et de s’exprimer. Il est nécessaire de réserver sa place aux différents ateliers.