“La distance entre le ciel et nous” : au cœur de l'intime

Récompensé cette année par la Queer Palm et la Palme d'or du court-métrage, le film de Vasilis Kekatos dessine en huit minutes les prémices d'une relation entre deux hommes.



Qui a dit que les stations-service n'étaient pas propices aux romances ? Pour les deux personnages de "La distance entre le ciel et nous", cet endroit perdu devient, lors d'une rencontre nocturne fortuite, le lieu d'une parade amoureuse et sensuelle. Elle commence de manière banale : un jeune homme en demande à un autre un peu d'argent pour prendre un bus, ce qu'il refuse. Pourquoi devrait-il ouvrir son porte-monnaie pour ce complet inconnu ? De là s'ensuit une série d'échanges empreints de tension et de désir, de violence et de tendresse. La conversation prend un tour tantôt poétique, tantôt pragmatique. Les corps se rapprochent, se frôlent et s'éloignent. Quelque chose, c'est évident, se crée entre ces deux garçons.



Cette rencontre suspendue dans le temps, le cinéaste grec Vasilis Kekatos la filme au plus près des corps, en gros plan, dans de magnifiques images. Nous sommes au cœur de leur intimité, au milieu de leur relation naissante, et c'est terriblement beau. Porté par deux acteurs d'un naturel confondant (Nikolakis Zeginoglou et Ioko Ioannis Kotidis), le court-métrage joue sur le terrain du réalisme, mais nous prend à la gorge par la magie de ce qu'il saisit. Une Palme méritée.



"La distance entre le ciel et nous" est disponible en libre accès sur le site d'Arte jusqu'au 28 novembre 2020.