"La Croisade", Louis Garrel et Laetitia Casta dans une comédie climatique

"Le sujet est tellement grave, dur, accablant que pour en parler, on ouvre plus de portes avec l’humour. On donne la possibilité au spectateur de ne pas se sentir acculé […], c’est trop difficile pour les gens sinon", a déclaré Louis Garrel à l’AFP, lors du Festival de Cannes.

Satire sociale et singulière, son film parle d’une "génération qui a peur de mourir" et vit en même temps "une expérience exaltante… comme une révolution, pas violente, même si elle pourrait le devenir", explique-t-il. La fin prend le parti de l’optimisme, pour peu que les adultes, dépassés, laissent le champ libre à l’imagination de leurs enfants.

Le scénario, gentiment barré – il y est question d’ouvrir une mer au Sahara – est signé du scénariste français Jean-Claude Carrière, décédé en février.

"Ce qui est fou, c’est que Jean-Claude Carrière a écrit (le film) avant le phénomène Greta Thunberg et les manifestations pour le climat", s’émeut Louis Garrel, qui a voulu éviter toute leçon de morale.

"On a fait un film totalement écolo dans sa manière car on a demandé à nos enfants de jouer dans le film […], on a tourné dans le quartier, on s’est débrouillés, on a fini le film comme ça", avec un tournage interrompu par la pandémie, a ajouté de son côté à l’AFP Laetitia Casta.