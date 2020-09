“La Cravate”, itinéraire d'un enfant de l'extrême-droite

Avec "La Cravate", les documentaristes Mathias Théry et Étienne Chaillou signent un portrait ambivalent mais passionnant d'un jeune militant d'extrême-droite.



Il a 20 ans, le visage rondouillet, des yeux fins, les cheveux courts et de larges épaules. Son nom est Bastien, il est militant pour le Front National et pendant plusieurs mois les caméras de Mathias Théry et Étienne Chaillou l'ont suivi, alors que la campagne électorale française de 2017 bat son plein.



Derrière tout film qui parle ou représente l'extrême-droite se pose une question essentielle : comment l'aborder, sans donner une plateforme supplémentaire à son discours haineux ? Face à ce problème éthique, Mathias Théry et Étienne Chaillou ont développé un dispositif pour le moins singulier, qui leur assure un relatif contrôle de la narration. Des 8 mois passés en compagnie du militant, les cinéastes ont créé un texte, une version romancée de la vie du jeune homme, qu'ils lui donnent à lire, et qui accompagnera le film du début à la fin.



L'intérêt principal de cette approche est qu'elle permet aux réalisateurs de mettre en sourdine de nombreux discours d'extrême-droite : lu en voix-off, le texte empêche souvent d'entendre les propos tenus par Marine Le Pen et consorts. En lieu et place, "La Cravate" nous propose une drôle de narration, qui fait du jeune militant le personnage d'un récit initiatique. Dans celui-ci, l'ambitieux garçon, qui troque ses pulls à capuche pour un costume-cravate, tente de monter, non sans difficulté, les échelons du Front National. Mais son parcours est empreint de désillusions : convaincu par les valeurs défendues par le parti, il déchante face aux luttes internes et fratricides qui ravagent le milieu, mais aussi devant les obstacles qui se présentent à son ascension politique. Le FN (devenu depuis le RN), désireux de "dédiaboliser" son image, tente de prendre ses distances avec son passé – passé que Bastien, dans ses plus jeunes années, n'a que trop bien incarné, comme on l'apprend au fur et à mesure du récit.



Face à ce personnage, dont le racisme ne fait pas le moindre doute, les cinéastes entretiennent une position ambivalente, parfois critique, mais souvent complaisante. On le sent, il refuse d'entrer vraiment dans la confrontation avec lui, préférant le sonder et l'écouter, en le faisant notamment réagir sur le texte qui a été fait de sa vie. Leurs méthodes laissent un drôle de sentiment : le film joue-t-il le jeu de l'extrême-droite, malgré lui-même, par sa compassion et son intérêt pour le protagoniste ? Ou leur approche est-elle salutaire, une exploration saisissante d'un sujet épineux souvent évité ? Une chose est sûre : il est impossible de reste indifférent face à leur troublante démarche.