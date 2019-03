La comédie musicale "Jekyll & Hyde" adaptée en film

La pièce de Broadway, librement inspirée du roman de Robert Louis Stevenson, "L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde", sera bientôt disponible sur grand écran. Alexander Dinelaris, oscarisé pour le scénario de "Birdman" d'Alejandro González Iñárritu en 2014, est chargé d'en écrire le script.

Alexander Dinelaris va proposer sa version cinématographique de la comédie musicale "Jekyll & Hyde" créée à l'origine pour la scène par Frank Wildhorn et Steve Cuden. Le show s'est lancé à Broadway en 1997 et a été joué depuis dans 28 pays, récoltant près d'un milliard de dollars à travers le monde.

Les spectateurs suivent l'histoire du Dr Jekyll alors qu'il se bat avec son alter ego maléfique, M. Edward Hyde, dans une lutte acharnée entre le bien et le mal.

Dinelaris produira le long-métrage via sa société Lexicon après avoir co-financé "The Revenant". "Transposer au cinéma l'œuvre gothique de Leslie [Bricusse, la scénariste] et Frank [Wildhorn] est le projet parfait pour lancer Lexicon, qui s'intéresse aux personnages et aux histoires puissantes", a-t-il réagi dans un communiqué.

Aucune date de sortie n'a été annoncée.