La comédie musicale "Guys and Dolls" va être adaptée au cinéma

Si le théâtre Marigny à Paris propose pour la première fois en France cette comédie musicale culte, le cinéma fait de nouveau les yeux doux à ce grand classique de Broadway. D'après les médias américains, TriStar Pictures a acheté les droits de cette histoire qui avait déjà réuni au grand écran deux pointures du cinéma, Frank Sinatra et Marlon Brando.

La grande comédie musicale culte "Guys and Dolls" ("Blanches colombes et vilains messieurs" en français) va avoir le droit à son adaptation au cinéma. La société de production TriStar Pictures a acquis les droits de la comédie musicale à succès "Guys and Dolls" ainsi que de la nouvelle "L'Idylle de Miss Sarah Brown", parue en 1933, dont s'est inspiré le grand classique de Broadway.

Loin de s'arrêter là, la société de production a également mis main basse sur les droits de la première adaptation au cinéma. Datant de 1955, le long-métrage de Joseph L. Mankiewicz "Blanches colombes et vilains messieurs" avait rassemblé Marlon Brando, Jean Simmons et Frank Sinatra. Ce film reprenait l'histoire d'un pari entre un joueur professionnel et un patron de boîte de nuit new-yorkaise affirmant pouvoir séduire une jeune fille de l'Armée du salut.

Pour le moment, le projet est encore au stade de développement et n'a pas dévoilé ni son réalisateur ni ses acteurs.

Lancée en 1950 à Broadway, la comédie musicale "Guys and Dolls" a été régulièrement jouée aux Etats-Unis mais aussi à Londres. La production originale a décroché cinq Tony Awards dont celui de la meilleure comédie musicale. Depuis le 13 mars 2019, le théâtre Marigny à Paris propose pour la première fois en France "Guys and Dolls", et ce jusqu'à la fin juillet.