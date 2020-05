La Cinematek vous propose des ciné-concerts en ligne et en direct

Tous les jeudis à 15h, la Cinémathèque Royale de Belgique propose aux internautes de regarder des films muets mis en musique.



À la Cinematek, le cinéma muet n'est jamais tout à fait silencieux. Depuis des années, l'institution bruxelloise marque un point d'honneur à projeter les films muets de leur collection avec un accompagnement musical improvisé au piano. Le procédé est complexe, mais il contribue à donner à chaque séance un caractère événementiel et unique. En temps normal, une équipe de 7 pianistes se relayent presque chaque jour pour jouer dans une des deux salles de la Cinematek, qui a un dispositif permanent à cet effet.



Malheureusement, la pandémie a obligé la Cinematek à interrompre toutes ses projections, qu'elles soient accompagnées au piano ou non. Ne sachant pas quand celles-ci pourront reprendre, le cinéma a décidé d'amener les films directement chez son public confiné. Depuis le 9 avril, l'institution diffuse sur sa page Facebook des ciné-concerts : chaque jeudi, à 15h, un pianiste improvise en direct depuis son domicile l'accompagnement sonore d'un (ou plusieurs) court-métrage muet. Les lives permettent de regarder simultanément le film, et le musicien qui joue sur son piano — une expérience particulière mais assez fascinante.



La semaine dernière c'est “One Week”, une comédie de 25 minutes signée Buster Keaton, qui a eu droit à ce traitement. Il est d'ailleurs encore possible de la voir sur la page Facebook. Pas besoin d'être présent en direct pour profiter de cette initiative : la Cinematek propose temporairement un enregistrement de chaque direct pendant les jours qui suivent sa diffusion. Si néanmoins vous ne souhaitez pas rater l'événement, le prochain live se déroulera ce jeudi 28 mai avec 4 courts-métrages sur le thème de l'enfance.

