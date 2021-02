La cérémonie des Oscars sera filmée en direct depuis plusieurs endroits

La cérémonie des Oscars, retardée au 25 avril en raison de la pandémie qui a bouleversé toute l’industrie du cinéma, sera diffusée en direct depuis "de multiples sites" dont Hollywood, a annoncé mercredi l’Académie.

Malgré l’épidémie de Covid-19 qui fait toujours peser des restrictions sur la région de Los Angeles, "l’Académie est déterminée à présenter une cérémonie des Oscars sans pareille, tout en mettant l’accent sur la santé publique et la sécurité de tous les participants", affirme une porte-parole de l’Academy qui remet les prestigieuses statuettes dorées.

Pour créer le spectacle vivant que notre public mondial veut voir tout en nous adaptant aux contraintes de la pandémie, la cérémonie sera diffusée en direct depuis de multiples sites, dont l’emblématique Dolby Theatre

qui accueille traditionnellement les Oscars au cœur d’Hollywood.

L’Académie n’a pas donné davantage de détails à ce stade sur la cérémonie ou la répartition des sites pour cette 93e édition.

Même si les audiences chutent un peu plus chaque année, avec un plus bas historique à 23,6 millions de téléspectateurs l’an dernier aux Etats-Unis, la cérémonie des Oscars reste traditionnellement l’un des événements les plus suivis dans le pays, seulement devancé par la finale du championnat de football américain.

Cette année, le show a été confié à Steven Soderbergh, réalisateur du film visionnaire Contagion, par l’Académie des Oscars dont les dirigeants estiment que cette pandémie est l’occasion "d’innover et de réimaginer" ce genre de cérémonies en perte de vitesse.

