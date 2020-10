La cérémonie des European Film Awards 2020 sera virtuelle

Les 33e European Film Awards (EFA) se dérouleront cette année sous la forme d’une cérémonie virtuelle sans public, diffusée en streaming depuis Berlin, le siège de la European Film Academy, le samedi 12 décembre prochain, annoncent les organisateurs mardi dans un communiqué.

Reykjavik, où devait, à l’origine, avoir lieu la cérémonie 2020, accueillera l’événement en 2022. Les 34e EFA prendront, quant à eux, leurs quartiers à Berlin en 2021.

"Cette décision tient compte de la détérioration de la situation face à la pandémie du Covid-19 dans un nombre croissant de pays européens et en Islande. La pandémie affecterait tous les événements qui se déroulent habituellement pendant le week-end EFA", expliquent les organisateurs. "La European Film Academy et sa société interne EFA Productions travaillent actuellement sur un nouveau concept pour une semaine EFA d’événements en ligne supplémentaires afin d’impliquer ses partenaires et membres, y compris l’Assemblée générale annuelle."

Il faudra attendre le mardi 10 novembre pour savoir si des productions belges figureront parmi les nommés. Les nominations seront annoncées en ligne lors du Festival du film européen de Séville, en Espagne. On sait d’ores et déjà que le film Jumbo de la réalisatrice belge Zoé Wittock concourra pour le prix de la découverte de l’année.