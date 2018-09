La Cambre s’anime 2018

C’est une tradition pour la célèbre école artistique, la projection des travaux d’animation des étudiants aura lieu cette année le 11 octobre.

La soirée s’annonce animée. L’atelier de production de la Cambre et le Centre Culturel Jacques Franck de Saint-Gilles s’associent encore une fois pour proposer une séance spéciale. Celle-ci est composée d’un panel de réalisations étudiantes sorties directement de la section “animation” de l’école artistique. Fondée en 1926, la Cambre n’a cessé d’encourager la création sous toutes ses formes, notamment du côté de l’animation cinématographique. Le domaine est d’ailleurs devenu, au fil des ans, une des spécialités belges. Parmi les représentants de l’animation blanc-bleue-belge, on pense évidemment à Vincent Patar, Stéphane Aubier et Benjamin Renner, mais avant eux, d’autres ont ouvert la voie comme Jean Coignon ou Raoul Servais.

Cette année encore, l’occasion est donnée au public de découvrir les talents de demain, les futurs Patar, Aubier et consorts. A travers une séance d’environ une heure trente, les étudiants dévoilent leurs courts-métrages de l’année scolaire 2017-2018 ou l’aboutissement d’un véritable processus artistique qui les entraîne à l’animation professionnelle.