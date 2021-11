La Belle et la Bête, 30 ans d’un amour animé

Classique du conte de fées mais aussi classique du film d’animation (des Studios Disney), "La Belle et la Bête" en version animée est sorti en salles il y a 30 ans déjà. C’était le 22 novembre 1991 aux Etats-Unis (et un an plus tard chez nous). Le temps d’un article, revenons sur cette histoire vieille comme le monde, son message et ses nombreuses adaptations !

Histoire éternelle, qu’on ne croit jamais, de deux inconnus, qu’un geste imprévu, rapproche en secret…

Madame Samovar a les mots justes quand il s’agit de décrire l’histoire d’amour vécue entre la belle Belle et cette bête de Bête. "Ah bon, ils n'ont pas de prénoms ?!" (réplique culte) Des mots que nous avons découverts il y a 30 ans déjà au cinéma. Ou plutôt redécouverts avec cette version animée, cette production Disney. "La Belle et la Bête" des réalisateurs Kirk Wise et Gary Trousdale n’est autre que le 39e long métrage d’animation de la marque aux Grandes oreilles (soit le 39e film produit par l’une des filiales du groupe) et le 30e classique d’animation Disney (soit un long métrage animé d’animation réalisé par les studios Walt Disney Animation). Mais quoi qu’il arrive, quel que soit son classement, "La Belle et la Bête" fait surtout partie du renouveau de l’empire dans les années 85-95 avec d’autres chefs-d’œuvre comme "La petite sirène", "Aladdin" et "Le roi lion". Juste comme ça, après ce sont les productions de chez Pixar qui ont fait la gloire de Mickey et des siens !

L’histoire de cette Belle et de cette Bête est connue de tous (ou presque). Frappé par un terrible sort, un prince des plus cruels est transformé en bête. Pour briser ce sort, la bête doit conquérir le cœur d’une belle… et tout cela avant que le dernier pétale d’une rose magique ne tombe ! Le message subliminal à faire passer étant, d’après le psychologue américain Bruno Bettelheim, dans son livre "Psychanalyse des contes de fées" : les hommes et les femmes sont différents bien entendu mais qu’importe car leur union est possible si on s’accorde avec la personnalité de l’autre !

À l’origine de cette histoire, nous retrouvons un premier texte écrit au 2e siècle par Apulée, le philosophe et écrivain méditerranéen. Un texte qui a connu pas mal de variantes dont une italienne au 16e siècle. Mais la plus connue reste sans conteste celle proposée par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont dans son manuel d’éducation "Le Magasin des enfants" en 1756. Une histoire qui a très vite inspiré cette magnifique invention qu’était le Cinématographe. En effet, nous sommes en 1899 quand débarque sur grand écran la première version cinéma de ce conte proposée par la maison de production Pathé Frères. Dix ans plus tard (ou presque), en 1908, une version courte, muette et en noir et blanc voit le jour avec à la réalisation Albert Capellani qui s’était spécialisé dans l’adaptation des grands classiques de la Littérature française comme "Germinal" et "Les Misérables".