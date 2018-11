La bande-annonce du film "Artemis Fowl" révèle un monde mystérieux et féerique

L'adaptation au cinéma des deux premiers tomes de la série jeunesse imaginée par Eoin Colfer, est attendue le 14 août 2019. Neuf mois avant son arrivée dans les salles obscures, Disney offre un premier aperçu de ce film fantastique et familial réalisé par Kenneth Branagh.

Héros d'une série de romans écrite par l'Irlandais Eoin Colfer à partir de 2001, "Artemis Fowl" fera en 2019 son arrivée au grand écran dans l'écurie Disney. Le héros, un jeune voleur à l'intelligence hors du commun dénommé Artemis Fowl, est précipité dans un univers proprement féerique peuplé de créatures mystérieuses et puissantes qui pourraient bien être la cause de la disparition de son père deux ans plus tôt.

Le rôle-titre est revenu au jeune Ferdia Shaw, qui fait ses premiers pas au cinéma. Il donne la réplique à des visages plus connus, dont Judi Dench et Josh Gad, deux acteurs qui participaient déjà au précédent film de Kenneth Branagh, "Le Crime de l'Orient Express", adapté du classique d'Agatha Christie.

Après "Artemis Fowl", prévu le 14 août prochain en salles, le réalisateur britannique s'attellera à son prochain projet, "Mort sur le Nil", à nouveau adapté d'Agatha Christie. Gal Gadot et Armie Hammer l'accompagneront devant la caméra.