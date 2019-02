La bande-annonce de "La Reine des Neiges 2" bat un record historique

L'engouement des internautes pour la suite du dessin-animé des studios Disney se fait sentir. La première bande-annonce de "La Reine des Neiges 2", publiée sur Youtube le 13 février dernier, a été vue 116,4 millions de fois en 24 heures, un record pour un teaser d'animation.

Six ans après la sortie du premier volet, Elsa et Anna, accompagnées de Kristoff, Olaf et Sven le renne, étaient de retour dans des images inédites proposées par Disney ce mercredi. La vidéo a créé l'évènement puisqu'avec 116,4 millions de vues en un jour, elle dépasse le record détenu jusque-là par "Les Indestructibles 2" qui avait été 113,6 millions de fois dans le même laps de temps.

Dans cette bande-annonce, Elsa (Idina Menzel) essaie de maîtriser un autre élément en voulant geler l'océan.

Le succès s'annonce déjà immense tant le film initial avait fait chavirer le box-office en récoltant plus de 1,2 milliard de dollars de recettes dans le monde. Il avait également obtenu deux Oscars et sa version musicale à Broadway lancée en février 2018.