La bande-annonce de "Avengers 4" s'offre un record d'audience

L'engouement autour de "Avengers: Endgame" ne faiblit pas. Alors que sa sortie est prévue en France le 24 avril 2019, les premières images du 22e film de l'univers cinématographique Marvel, ont été vues 289 millions de fois en 24 heures.

Disney a annoncé ce samedi que le premier trailer du très attendu "Avengers 4" avait battu le record de la bande-annonce la plus vue en un jour. "A tous les fans du monde entier, merci d'être là depuis le début. "Endgame" est devenu le trailer le plus regardé de l'histoire", pouvait-on lire sur le compte Twitter des studios Marvel.

Pour rappel, "Avengers 4" est la suite d'"Avengers: Infinity War" d'Anthony et Joe Russo, sorti en 2018. Le long-métrage avait été un très beau succès au box-office, rassemblant plus de 5 millions de spectateurs en France et récoltant plus de deux milliards de recettes à l'international.

L'histoire de ce nouveau volet reprendra là où l'intrigue avait été laissée dans "Infinity War". Thanos a détruit la moitié de l'univers. Iron Man (Robert Downey Jr.) collaborera avec Captain America (Chris Evans) et Black Widow (Scarlett Johansson) pour combattre le titan.