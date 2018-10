La bande à Gildas lui rend hommage sur France Inter et Canal+

Antoine de Caunes rendra hommage lundi après-midi à son ami Philippe Gildas, décédé dimanche, dans "Popopop", émission quotidienne sur France Inter et dans un documentaire diffusé sur Canal+.

Dans cette émission diffusée à 16H00 "on va parler de lui à travers ses goûts en musique, en cinéma, et rester dans l'univers de la pop culture", a déclaré lundi matin à l'AFP Antoine de Caunes qui avait co-animé à ses côtés l'émission culte "Nulle Part Ailleurs" sur Canal+.

pour visionner le documentaire en ligne

Philippe Gildas est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à Paris des suites d'un cancer, à l'âge de 82 ans.

"On va éviter les hommages d'anciens combattants", a précisé Antoine de Caunes.

Il sera entouré pour l'occasion des compagnons de route de Philippe Gildas sur Canal+ comme Bruno Gaccio et Laurent Chalumeau, anciens auteurs des Guignols, Pierre Lescure, ex-patron de Canal+, et les animatrices Ariane Massenet et mademoiselle Agnès.

"Comme cela faisait deux mois que ça durait, on avait mis en boîte un hommage documentaire avec Michel Royer intitulé +Un Homme Formidable+", a ajouté Antoine de Caunes.

Il sera diffusé dès lundi soir à 19H55 en clair sur Canal+.