La 8e édition du festival du film historique aura lieu du 15 au 18 octobre à Waterloo

Les organisateurs du Waterloo Historical Film Festival (WaHFF) ont annoncé mercredi la programmation de la huitième édition de leur festival du film historique, qui se déroulera du 15 au 18 octobre aux cinémas Wellington de Waterloo.

Malgré le contexte sanitaire, l'événement a pu être maintenu et le réalisateur français Patrice Leconte en sera l'invité d'honneur. Après avoir visionné plus de 200 films, les sélectionneurs du WaHFF ont retenu huit films pour la compétition officielle et huit documentaires pour cette catégorie spécifique. Hors compétition, plusieurs avant-premières sont prévues.

Ce sera notamment le cas pour la projection de "Des Hommes", le nouveau film de Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu, qui sera projeté en avant-première lors de la soirée de clôture, le dimanche 18 octobre. Comme la soirée d'ouverture le 15 octobre, la cérémonie de clôture sera diffusée en direct via Facebook.

En raison de la situation sanitaire, l'organisation du huitième WaFFH a dû être adaptée: la jauge des salles est revue, les spectateurs devront s'inscrire avant les séances et seront placées en "bulles" séparées par un siège vide, le masque sera obligatoire et le "Village" du festival ne pourra pas être mis sur pied.

Divers événements sont en revanche maintenus, moyennant les précautions d'usage: les "Grands repas de l'histoire" auront lieu sur le thème du Parrain au restaurant de la Sucrerie, un concert de musique de film est programmé le 18 octobre, l'actrice française Adeline Blondieau racontera des contes aux enfants à la salle Jules Bastin. Les membres du jury participeront également le dernier jour à un repas aux côtés de reconstitueurs, sous une réplique exacte d'une tente napoléonienne, au Dernier Quartier Général de Napoléon à Vieux-Genappe.

En ce qui concerne les films en compétition, ils viennent d'un peu partout dans le monde et sont inédits en Belgique. Les trophées attribués par les jurys - il y a un jury spécifique pour la compétition documentaire - et le public du WaHFF sont des "Clions", contraction de Clio, la muse de l'histoire, et du célèbre Lion de Waterloo.