La 7e édition du "Jour le plus Court" se déroulera en ligne du 17 au 22 décembre

La 7e du Jour le plus Court fera la part belle au court-métrage belge du 17 au 22 décembre prochains. Pandémie oblige, l’événement, piloté par le Centre du cinéma et de l’audiovisuel (CCA), se déroulera cette année en ligne.

Pour l’occasion, 29 courts-métrages belges (19 fictions, 9 animations et 1 documentaire) primés lors des cinq dernières éditions des Magritte et de festivals (FIFF, BSFF, Anima, Le court en dit long, Ramdam) seront disponibles gratuitement durant 6 jours en vidéo à la demande sur le site internet.

Au total, près de 12h de contenus seront à (re) découvrir depuis mobile, tablette ou ordinateur

souligne le Centre du cinéma et de l’audiovisuel.

Seront ainsi proposées des animations pour petits et grands (Le lion et le singe, La foire agricole, La bague au doigt, Sous le cartilage des côtes ou encore Dernière porte au Sud) et des fictions (Le plombier, D’un château l’autre, Avec Thelma, Une sœur, Matriochkas, Icare, Paul est là, Complices…). Il y en aura "pour tous les goûts", se réjouit le CCA.

Le Jour le plus court s’exportera par ailleurs en télévision. Une nuit consacrée au court-métrage est en effet prévue du 20 au 21 décembre sur La Trois, avec au programme une vingtaine d’œuvres. Toutes seront également accessibles dès le 17 décembre sur Auvio.

Sooner, nouvelle plateforme belge de vidéo à la demande dédiée au cinéma, proposera également un focus sur le Jour le plus court, comprenant près de 50 productions belges.

La totalité de ces films sont dès à présent accessibles ici via son service SVOD (streaming illimité via abonnement, avec 14 jours gratuits en version d’essai)

précise le CCA.