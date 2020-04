La 77e édition de la Mostra aura bien lieu en septembre à Venise

Le festival de cinéma de Venise a confirmé lundi la tenue de sa 77ème édition du 2 au 12 septembre, malgré la pandémie de coronavirus qui a entraîné l'annulation ou le report de nombreux festivals.

"Le nouveau calendrier (...) est le suivant: du 2 au 12 septembre, la 77ème Mostra de Cinéma dirigée par Alberto Barbera", a annoncé dans un communiqué la Biennale de Venise, l'institution qui chapeaute le plus ancien festival de cinéma du monde. La 17ème Biennale d'architecture, présidée par Hashim Sarkis, se tiendra du 29 août au 29 novembre.

Dans une interview mercredi à la revue Variety, le délégué général du festival de Cannes Thierry Frémaux avait affirmé réfléchir à une alliance avec la Mostra de Venise, alors que les sections parallèles du rendez-vous cannois ont jeté l'éponge mercredi en raison de la crise sanitaire.

"Comme chaque année, je parle beaucoup à Alberto Barbera, qui est lui aussi inquiet, évidemment. Depuis le début de la crise, nous avons émis la possibilité de nous rapprocher si Cannes est annulé", avait-il notamment affirmé.

Le président de la Biennale de Venise Roberto Cicutto, cité lundi par le quotidien Il Corriere della Sera, a évoqué l'hypothèse d'une collaboration entre les deux festivals: "Avec Cannes tout est possible et tout peut être envisagé, mais je trouve déconcertant que Thierry Frémaux dise qu'il continue à étudier (des hypothèses) et ne dise pas ce qu'il veut faire (...) Il n'y aucune hypothèse (de collaboration) à ce jour".

Faute de pouvoir être reporté à fin juin-début juillet, les autorités françaises ayant décidé d'interdire les festivals jusqu'à mi-juillet au moins en raison de la crise du coronavirus, Cannes a annoncé mardi que son édition 2020 pourrait prendre de nouvelles "formes".